Un violento crimen cometido a plena luz del día dejó conmocionados y asustados a los vecinos de un barrio limonense.

Se trató del homicidio de un hombre apellidado Pérez, de 42 años, quien fue asesinado de varios disparos.

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La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 11:39 a. m. de este sábado en el sector de barrio Quinto, en Limón, desde donde se recibió la alerta de una persona herida por arma de fuego.

El crimen ocurrió en barrio Quinto de Limón. Foto ANI. (ANI/El crimen ocurrió en barrio Quinto de Limón. Foto ANI.)

“A la llegada de los cruzrojistas, el paciente presentaba múltiples impactos de bala y no registraba signos vitales”, detalló la Benemérita.

Por su parte, el OIJ señaló que el ataque habría sido cometido por dos sujetos que viajaban en una motocicleta e interceptaron a Pérez cuando este caminaba por una calle.

Los investigadores que atendieron el caso detallaron que en la escena recolectaron de 30 casquillos de balas-

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Una fotografía que circula en redes muestra cómo varios vecinos salieron de sus casas tras las detonaciones y quedaron impactados ante la escena que encontraron.