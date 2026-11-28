José Andrés Arce Brenes, de 27 años, quien falleció en un trágico accidente de tránsito junto con su hermano, Sebastián Arce Brenes, de 25, le dejó a su familia el más hermoso de los legados: uno que mantendrá vivo su recuerdo por siempre.

Así lo contó a La Teja el pastor Rodrigo Arce, papá de Sebastián y José Andrés, quien dio a conocer que este último iba a convertirse en papá en cuestión de pocos meses.

“De mi hijo José Andrés lo que nos queda es su esposa embarazada de cuatro meses, y cuidar a nuestra nieta y seguir hacia adelante. Para José Andrés su pareja y su hija eran su mayor sueño. Esa hija, ese retoño que está en el vientre, ese era su mayor sueño”, contó Arce.

La llegada de la hija de José Andrés significó una gran alegría para su familia. Incluso, tras su muerte, trascendieron videos del bonito momento que vivieron en la revelación de género, cuando él y su pareja mostraron dos pequeñas medias rosadas.

El trágico accidente que apagó las vidas de los jóvenes hermanos, quienes eran oriundos de Cebadilla de Turrúcares, ocurrió la madrugada del sábado 21 de noviembre en avenida Segunda, frente al edificio de Caja de Ande, en San José.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el carro en el que viajaban los hermanos chocó contra otro vehículo que circulaba en el mismo sentido.

El pastor Rodrigo Arce despidió a sus hijos con un sentido mensaje. (Facebook/El pastor Rodrigo Arce despidió a sus hijos con un sentido mensaje.)

Tras la colisión, el automóvil de los jóvenes impactó contra un poste, causando la muerte de ambos en el sitio. Un tercer muchacho que viajaba con ellos sobrevivió y fue trasladado a un centro médico en San José.

Al conductor del otro vehículo involucrado, cuya identidad no trascendió, le realizaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

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Supuesto pique causó tragedia

Don Rodrigo reveló una nueva versión sobre cómo habría ocurrido el accidente que cobró las vidas de sus hijos. Arce dijo que, según testigos en la escena, el choque fue causado por un conductor que, supuestamente, participaba en un pique.

La situación se dio cuando Sebastián y José Andrés se dirigían, en un carro conducido por este último, a dejar a un amigo en su casa tras haber asistido a una fiesta juntos. Ambos hermanos viajaban del mismo lado; Sebastián iba sentado detrás de José Andrés.

“Venían bajando por avenida Segunda y, según personas que estaban en el lugar cuando sucedió todo, detrás venían tres vehículos haciendo piques; dos iban en el carril derecho y el que venía atrás no podía pasar, entonces lo que hizo fue rebasar por el lado izquierdo.

“Mi hijo iba llegando a la esquina para girar a la izquierda y agarrar hacia el Morazán, pero el carro que venía atrás trató de adelantarlo, no contempló que mi hijo iba a doblar y lo golpeó en el costado”.

Según el pastor, a raíz del violento impacto, el carro de sus hijos salió dando varias vueltas, hasta que finalmente se estrelló contra un poste. En cuanto al otro conductor, su carro también terminó accidentado a unos 60 metros.

Uno de los vehículos involucrados en el choque ocurrido la madrugada de este sábado frente a Caja de Ande, en avenida segunda en San José. (Redes Sociales/Suministrada)

“Fue bastante complicado ver a mis hijos en ese lugar, porque uno los ama y que le den noticias de ese tipo es algo impresionante; uno siente que le arrancan el corazón. Pero nosotros somos creyentes y nuestra fe es que ellos se nos adelantaron y son personas que están con Dios Padre; esa es mi fe y la de mi familia”.

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Muy buenos hijos

José Andrés y Sebastián fueron recordados por su padre como unos buenos hijos que, al igual que todo joven, tuvieron sus errores, pero que siempre demostraron ser personas con un corazón de oro.

“Mis hijos fueron grandes personas, grandes seres humanos, fueron personas de gran corazón, fueron personas funcionales en la sociedad. Lo que quiero decir es que no eran personas que anduvieran haciendo el mal, más bien eran jóvenes estudiosos, con áreas de oportunidad y demás, agradables, simpáticos, cariñosos, de buen hablar, de buen pensar.

“Fueron jóvenes enamorados de sus padres, nos amaban y nos respetaban con todo su corazón; trabajadores y productivos, que siempre andaban juntos, tanto así que se fueron juntos”.

Arce contó que José Andrés trabajaba en la Clínica Bíblica, en el área de seguros, y Sebastián en la empresa Mapfre, también en seguros. Sobre Sebastián, dijo que sus sueños eran crecer económicamente y viajar por todo el mundo.

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José Andrés y su pareja estaban muy ilusionados por convertirse en papás. Foto cortesía Rodrigo Arce. (cortesía/José Andrés y su pareja estaban muy ilusionados por convertirse en papás. Foto cortesía Rodrigo Arce.)

No buscan culpables

Tras esta tragedia que golpeó a su familia, Arce dijo que ahora lo que queda es avanzar agarrados de la mano de Dios, pues Él es el único que les puede dar la fortaleza para sobrellevar un dolor tan grande.

Además, destacó que a pesar de la muerte de sus hijos habría sido causada por la imprudencia de otra persona al volante, su familia no busca culpables.

“Nosotros no culpamos a las personas que hicieron sus daños; cada quien es dueño de sus decisiones y responsable de sus actos. A nosotros no nos interesa culpar o señalar a nadie, porque eso no nos va a devolver a nuestros hijos. El plan es avanzar y dejar que sea lo que sea, que nuestros hijos descansen, porque ya están con Dios”.

Arce finalizó agradeciendo todas las muestras de cariño que recibieron estos últimos días, pues eso demuestra el afecto que muchas personas sentían por sus hijos.

“Les doy gracias a todas esas personas que nos han extendido su amor, su cariño, que nos han dado sus condolencias; agradecerles a todas esas personas, le doy gracias a Dios por sus vidas y por disponerse para acompañarnos de alguna u otra forma”.