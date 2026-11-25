La muerte de Christopher Montes Gómez, conocido como “Chucky”, golpeó profundamente a los integrantes de Sámara ADG, equipo de fútbol playa, que anunció que no participará en la Americas Winners Cup Costa Rica 2026, tras el ataque armado en el que uno de sus jugadores murió y otros dos resultaron heridos.

El hecho ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre en Sámara, Nicoya, Guanacaste.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al lugar donde se encontraban tres futbolistas y dispararon en varias ocasiones.

Christopher, de 27 años, recibió impactos de bala en la espalda y las piernas y murió en el sitio.

Los otros dos deportistas, de apellidos Calero, de 28 años, y Zúñiga, de 24, resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital La Anexión.

La tragedia obligó al equipo a tomar una de las decisiones más difíciles de su historia: apartarse del torneo internacional en el que tenía previsto competir.

En un comunicado oficial, Sámara ADG explicó que la prioridad ahora es acompañar a los familiares de Christopher y apoyar a los dos compañeros que permanecen en proceso de recuperación.

“Hoy el fútbol pasa a un segundo plano”, expresó el equipo, que describió a Christopher como mucho más que un jugador: un compañero, amigo y hermano de la familia que construyeron dentro y fuera de la cancha.

Christopher formaba parte del equipo que salió campeón este 2026. (Redes/Christopher formaba parte del equipo que salió campeón este 2026.)

La agrupación reconoció que sabe que Christopher habría querido verlos competir y defender sus colores, pero aseguró que el dolor y el impacto de lo ocurrido no les permiten concentrarse en una competencia.

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“Esta ha sido una de las decisiones más dolorosas que hemos tenido que tomar, pero creemos firmemente que antes que jugadores somos seres humanos, y antes que un equipo somos una familia. Agradecemos profundamente la comprensión de la organización, de nuestros patrocinadores, de nuestra afición y de todas las personas que han estado pendientes de nosotros.

“Volveremos a las canchas cuando nuestros corazones estén preparados. Hoy nos toca permanecer juntos, abrazarnos y encontrar fuerzas para seguir adelante”, detalla el comunicado.

Este es el comunicado que compartió el equipo (Cortesía/Cortesía)

La mamá del joven, Evelyn Gómez, contó a La Teja que considera que su hijo pudo haber sido víctima de una confusión, pues, según su versión, los atacantes aparentemente buscaban a otra persona. Esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.