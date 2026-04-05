Sucesos

En menos de un día, cuatro vehículos se incendiaron en distintas zonas del país

Serie de incendios en vehículos genera preocupación en distintas partes del país

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un vehículo fue consumido por las llamas la mañana de este Domingo en Platanillo de Barú, Pérez Zeledón, en un hecho que forma parte de una seguidilla de incendios en vehículos ocurridos en las últimas horas.

La emergencia fue atendida a las 10:07 a. m. por los Bomberos, quienes al llegar encontraron el carro envuelto en fuego, según explicó el bombero Miguel Valverde.

En el vehículo viajaban tres personas, quienes lograron salir a tiempo y no resultaron heridas. El automóvil sufrió daños totales.

Incendio en carro en Barú, Pérez Zeledón

Este caso se suma a otros tres incidentes de fuego en vehículos atendidos por los Bomberos durante 18 horas.

Entre ellos, un autobús que se incendió a las 5:46 p. m. del sábado en La Garita de Alajuela, otro vehículo liviano en un plantel de autobuses en San Isidro de Heredia a las 8:18 p. m., y una buseta que se incendió en Playa Dominical, Osa, a las 8:45 p. m.

LEA MÁS: Bus de Quepos Cambute sufre una terrible emergencia camino a partido de segunda división

Los rescatistas le piden a los dueños de vehículos revisarlos y estar atendos para evitar desgracias en caretera.

Un vehículo fue consumido por las llamas la mañana de este Domingo 5 de abril del 2026, en Platanillo de Barú, Pérez Zeledón. Foto: Captura de video
Un vehículo fue consumido por las llamas la mañana de este Domingo 5 de abril del 2026, en Platanillo de Barú, Pérez Zeledón. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
incendio en carro en Barú de Pérez Zeledónllamas en carro
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.