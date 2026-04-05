En menos de un día, cuatro vehículos se incendiaron en distintas zonas del país

Un vehículo fue consumido por las llamas la mañana de este Domingo en Platanillo de Barú, Pérez Zeledón, en un hecho que forma parte de una seguidilla de incendios en vehículos ocurridos en las últimas horas.

La emergencia fue atendida a las 10:07 a. m. por los Bomberos, quienes al llegar encontraron el carro envuelto en fuego, según explicó el bombero Miguel Valverde.

En el vehículo viajaban tres personas, quienes lograron salir a tiempo y no resultaron heridas. El automóvil sufrió daños totales.

Incendio en carro en Barú, Pérez Zeledón

Este caso se suma a otros tres incidentes de fuego en vehículos atendidos por los Bomberos durante 18 horas.

Entre ellos, un autobús que se incendió a las 5:46 p. m. del sábado en La Garita de Alajuela, otro vehículo liviano en un plantel de autobuses en San Isidro de Heredia a las 8:18 p. m., y una buseta que se incendió en Playa Dominical, Osa, a las 8:45 p. m.

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Los rescatistas le piden a los dueños de vehículos revisarlos y estar atendos para evitar desgracias en caretera.