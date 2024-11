En Pico Blanco ocurrió uno de los accidentes aéreos con más víctimas

Uno de los accidentes aéreos con más víctimas mortales del país ocurrió un 15 de enero de 1990 en el cerro Pico Blanco, en el que fallecieron 23 personas.

El avión era de Sansa, matrícula TI-SAB, el aviocar cayó cerca del cerro Cedral y del río Negro, pero muchos recuerdan el hecho como “el accidente en Pico Blanco”.

El vuelo 032 iba para Palmar Sur y Coto 47 y había salido del aeropuerto Juan Santamaría a las 8:15 de la mañana, pero seis minutos después ya no se sabía su ubicación.

En el avión iban nueve ticos, entre ellos cuatro tripulantes: el piloto Carlos Echeverría Rodríguez, el copiloto Diego Prieto Vargas, el sobrecargo Jorge Alfaro y el también piloto Fernando Campos (que supervisaba el vuelo).

Como pasajeros iban la microbióloga Ileana Ramírez, el agrónomo Sergio Umaña, el odontólogo Danilo Pacheco, Luis Francisco Murillo y la niña Adriana Umaña (2 añitos).

Iba otra niña pequeña, hija de una estadounidense, pero eso se supo después.

Completaban el grupo 14 extranjeros, entre canadienses, estadounidenses, panameños y un sueco.

Los rescatistas encontraron el avión de noche, uno de los expertos en búsquedas de aeronaves, José Campos, participó en ese caso.

“A la derecha pegó contra un roble, giró y pegó contra la montaña, no había sobrevivientes. Íbamos por veintidós personas y encontramos veintitrés cuerpos (una estadounidense llevaba con ella una niña que no había sido tomada en cuenta). Eso nos complicó la historia, tuvimos que levantar todo el fuselaje para buscar, ¿quién nos garantizaba que otro de los pasajeros no había hecho lo mismo? Movimos todo porque teníamos temor de que hubiese más víctimas, pero no fue así”, dijo Campos.

José asegura que cuando lograron juntar todos los cuerpos era muy tarde, así que debían esperar que llegara ayuda para sacarlos. Entonces tomaron la decisión de acampar y retomar los trabajos al día siguiente.

En aquel rescate participaron más de 100 personas.