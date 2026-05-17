Encapuchados armados ingresaron a una casa en Horquetas de Sarapiquí y dispararon contra dos hombres

Momentos de terror vivieron los ocupantes de una vivienda en Horquetas de Sarapiquí, luego de que tres hombres encapuchados y armados irrumpieran en la casa y abrieran fuego contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Aunque el caso ocurrió la tarde del sábado, fue hasta este domingo luego de varias horas de realizar las primeras investigaciones que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles de lo ocurrido.

Las autoridades indicaron que en la casa había tres personas cuando cuando otros tres sospechosos ingresaron a la vivienda y comenzaron a disparar.

El OIJ investiga el caso en que dos hombres fueron heridos en Sarapiquí (Jose Cordero/José Cordero)

Uno de los heridos fue identificado con el apellido Araya, quien recibió dos impactos de bala en las piernas. El segundo afectado, de apellido López, sufrió una herida por arma de fuego en el tórax.

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Ambos hombres fueron atendidos por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladados a un centro médico de la zona para recibir atención especializada.

El tercer hombre resultó ileso durante el ataque armado.

Tras un operativo policial, las autoridades lograron la detención de dos de los tres sospechosos vinculados con el caso. Los arrestados son un joven, de 17 años y otro de apellido Díaz, de 18 años.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el tercer implicado.