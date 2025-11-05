Encuentran joyas y relojes del adulto mayor asesinado en incendio de Guadalupe

Relojes y joyas valiosas fueron decomisados por los agentes de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante los allanamientos para detener a los sospechosos de acabar con su vida en un incendio en Guadalupe.

El OIJ informó que los sospechosos fueron detenidos este miércoles.

Los sospechosos de provocar el incendio en que murió Eduardo Prado fueron detenidos. Foto: OIJ (OIJ/cortesía)

A los detenidos les decomisaron dos vehículos, documentos importantes para la investigación, dinero en efectivo en dólares y colones, un arma no letal, teléfonos celulares y las pertenencías de don Eduardo Prado Echeverría, de 76 años.

El incendio, que también afectó otras casas, ocurrió el 29 de octubre en Guadalupe.

El incendio ocurrió el pasado 29 de octubre. (Alonso Tenorio/Cortesía)

Las autoridades detuvieron a tres personas como sospechosas del crimen: una mujer de 62 años, de apellido Prado y familiar del fallecido; otra de 27 años, apellidada Alvarado; y un hombre colombiano de 26 años, identificado como Munera.

Los arrestos se realizaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, tras un allanamiento en Zapote, donde fueron capturadas las dos mujeres, mientras que el sujeto colombiano fue aprehendido en la calle en La California, en San José.

Al parecer, los sospechosos provocaran el incendio para borrar las huellas del crimen. Al extinguir el fuego, los bomberos hallaron el cuerpo sin vida del hombre dentro del inmueble.

Las investigaciones del OIJ determinaron que el incendio fue intencional y que la víctima habría sido atacada antes de que se iniciaran las llamas.

Los tres detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá en las próximas horas las medidas cautelares.