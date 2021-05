Pasaron los días y Marta esperaba que los sicarios cumplieran el encargo mientras ella, por su lado, seguía con el acoso contra el ex y la nueva novia. Hubo días en los cuales Solís llamaba al hombre hasta cien veces solo para molestarlo y le mandaba mensajes diciéndole que dejara a Aguilar: “si no la dejás en este mes me van a conocer en enero”, le escribió una vez.