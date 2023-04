Enfermera desaparecida luego de salir con novio es hallada sin vida y envuelta en una sábana

María Fernanda Hernández estaba desaparecida y fue hallada sin vida. Foto Facebook.

La búsqueda de la enfermera María Fernanda Hernández Castillo, de 30 años, quien estaba desaparecida desde hace 2 días, tuvo un trágico final, pues su cuerpo fue encontrado este martes envuelto en una sabana y a pocos metros de un río en Hojancha, Guanacaste.

La trágica noticia fue confirmada a La Teja por Dania Hernández, hermana de María Fernanda, quien el pasado lunes usó sus redes sociales para pedir ayuda, pues desde el domingo no sabía nada de ella.

“Vieras que ella ya apareció, estaba fallecida. No sabemos nada, solo que fue en el mismo lugar donde encontraron el carro de ella, a pocos metros”, confirmó a La Teja.

El hallazgo del cuerpo también fue confirmado a este medio por el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que Hernández fue encontrada en el barrio San Miguel de Hojancha, cerca de un río y envuelta en una sábana. Hasta este momento se desconoce si presentaba heridas por arma de fuego o de puñal.

Dania contó que su hermana salió de paseo este fin de semana junto a su novio, ellos se dirigieron a playa Carrillo, en Guanacaste, pero desde el domingo no tuvo más noticias de ella.

“Al parecer ella salió de paseo a Carrillo y en apariencia como que ellos tuvieron una pelea, entonces el muchacho se fue y la dejó. Fue como que tuvieron una discusión y habían tomado unos traguillos, él se fue y la dejó sola, después no se supo más de ella”, contó.

A eso de las 4:30 p.m. de este lunes, el carro de María Fernanda fue encontrado abandonado en el barrio San Miguel de Hojancha, por lo que las autoridades decidieron hacer una inspección en la zona, la cual finalizó con el hallazgo de su cuerpo.

Dania contó a este medio que hasta el momento no saben nada del paradero del novio de su hermana.

“Vieras que de él no sabemos mucho, era una persona un poco extraña, entonces no tenía mucha comunicación. Ellos tenían como cuatro meses de salir, yo lo conocí como una vez, pero él era una persona muy extraña, que no conversaba mucho. Uno piensa que también podría ser sospechoso”, indicó.

María Fernanda trabajaba como auxiliar de enfermería en la clínica Marcial Fallas, en Desamparados, además era madre de una chiquita 10 años y un niño de 14.