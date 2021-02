“El tráilero se bajó a insultar al ciclista que un segundo antes había pasado al lado mío. Le decía que lo había rayado, pero no veo cómo en una pista un ciclista puede rayar a un tráiler; otro ciclista le dijo al trailero que tuviera cuidado, que teníamos familia y que cómo iba a meter el tráiler así y más bien arremetió contra este otro ciclista. Luego, cuando se pretendía montar para irse, le dije ‘casi me atropella’ y se me devuelve, me agarró del cuello, me empujó, veo una señora dentro del tráiler gritando y solo le dije a mi amiga que tomara fotos”, recuerda Adriana.