“Después de las nueve de la noche, la mamá de él me llamó y me dijo lo que le habían informado, no vivíamos juntos, pero sí muy cerca, él en Agua Caliente y yo en Paraíso, de inmediato me fui para la casa de él, yo pensaba que tal vez estaba haciendo sus cosas, por más que grité nadie me salió, ahí confirmamos que era cierto”, mencionó la novia.