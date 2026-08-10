Sucesos

Enorme columna de humo: incendio consume bodegas cerca de la ruta 27

Columna de humo, visible desde varios sectores, alarma a la comunidad de Rincón Chiquito de La Guácima

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Por Silvia Coto

Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde de este lunes en Rincón Chiquito de La Guácima de Alajuela.

El voraz incendio ocurre a un kilómetro de la escuela de la localidad en dirección a la ruta 27.

Incendio en Alajuela
El fuego está arrasando una bodega de plástico (Bomberos/Cortesía)

La emergencia se presenta en unas bodegas, donde, según información preliminar, una estructura de plástico de más de 950 metros cuadrados está siendo afectada por las llamas.

Alexander Araya, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, el fuego se dio en una bodega abierta donde se almacenaban servicios sanitarios de plásticoyotros suministros de material plástico.

Araya explicó que los equipos de emergencia mantienen el fuego confinado en el área afectaday que, por el momento, no existen estructuras expuestas hacia donde pueda propagarse.

Incendio en Alajuela
Incendio en Alajuela (Bomberos/Cortesía)

El Cuerpo de Bomberos desplazó ocho unidades hasta el sitio para atender la emergencia.

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La magnitud del incendio ha generado una enorme columna de humo que puede observarse desde distintos sectores, lo que ha llamado la atención de numerosas personas.

Las autoridades trabajan en el lugar para controlar el fuego. De momento,se desconoce las causas por las que se desató el fuego.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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