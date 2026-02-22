Entró al agua y no salió más: hombre de 29 años muere tras ingresar a río

Un hombre de 29 años falleció este domingo en un accidente acuático en Ticabán, Pococí, en Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:45 a.m. a través del sistema 9-1-1, lo que movilizó de inmediato a la Cruz Roja con una unidad de primera respuesta.

La Cruz Roja logró localizar el cuerpo. Foto ilustrativa. (Cortesía/Cortesía)

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el hombre había ingresado al agua y no volvió a salir a la superficie, por lo que se activó un operativo de búsqueda especializado.

La institución desplegó cuatro vehículos operativos, una lancha y personal capacitado en buceo para rastrear la zona. Tras varias horas de trabajo, al mediodía los equipos lograron ubicar el cuerpo sin signos vitales.

El fallecido fue extraído a un punto seguro y posteriormente entregado a las autoridades competentes para el trámite correspondiente.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.