Entró al agua y no salió más: hombre de 29 años muere tras ingresar a río

Equipos de buceo de la Cruz Roja localizaron el cuerpo tras intensas labores de búsqueda acuática en Pococí

Por Silvia Coto

Un hombre de 29 años falleció este domingo en un accidente acuático en Ticabán, Pococí, en Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:45 a.m. a través del sistema 9-1-1, lo que movilizó de inmediato a la Cruz Roja con una unidad de primera respuesta.

La Cruz Roja logró localizar el cuerpo. Foto ilustrativa. (Cortesía/Cortesía)

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el hombre había ingresado al agua y no volvió a salir a la superficie, por lo que se activó un operativo de búsqueda especializado.

La institución desplegó cuatro vehículos operativos, una lancha y personal capacitado en buceo para rastrear la zona. Tras varias horas de trabajo, al mediodía los equipos lograron ubicar el cuerpo sin signos vitales.

El fallecido fue extraído a un punto seguro y posteriormente entregado a las autoridades competentes para el trámite correspondiente.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

