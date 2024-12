¿Es cierto que están organizando caminatas al lugar donde se accidentó la avioneta en Escazú?

El accidente de la avioneta en Escazú sucedió el pasado 25 de noviembre. (Paul Lehmann)

Una imagen de un supuesto tour guiado al lugar del accidente de la avioneta en Pico Blanco de Escazú ha causado indignación en redes, ya que fue el lugar donde perdieron la vida cinco personas y solo una persona sobrevivió.

El accidente de la avioneta sucedió el 25 de noviembre, en las montañas de Escazú.

En redes sociales anda dando vuelta una foto con información para una supuesta caminata, precisamente a ese lugar.

El diseño trae el nombre de un grupo que realiza caminatas a distintas partes del país, llamado Amigos de la montañana Alajuelita, por lo que en La Teja los buscamos para ver si es cierto que están organizando el polémico tour y de ser así, por qué la imagen ya no aparece en sus redes sociales.

Luis Bustamante Cerdas, encargado de la página, nos atendió y asegura que es falso que ellos estén organizando una excursión así. Para él, hubo una mala intención de la persona que creó el arte.

“Nosotros no tenemos organizado nada para este domingo 8 de diciembre por las condiciones del clima. Eso fue alguien que manipuló la imagen, hizo un montaje y se ha encargado de difamarnos”, dijo el representante de Amigos de la montaña Alajuelita.

Don Luis dijo que ellos únicamente están planeando ir a la montaña en el mes de enero o febrero, con algunos senderistas, pero con el fin de hacer una oración para los fallecidos.

“Tenemos pensado ir cuando el clima mejore en enero o febrero, pero vamos a llevar una cruz que vamos a mandar a hacer y unas flores, además de ir a hacer una oración, porque son seres humanos”, expresó.

Este senderista dijo que más bien ha visto cómo la gente llega a la avioneta a deshuesarla y a tomarse fotos como si fuera un atractivo.

“Todo el mundo nos ataca, yo he tratado de darles a entender que no somos nosotros y no tenemos idea de quién manipuló la imagen, solo la subieron a una página de senderismo”, comentó.

Bustamante agregó que el grupo lo integran su esposa y dos amigos más, quienes tienen años de experiencia en senderismo e iniciaron porque él había sido operado hace cinco años.

LEA MÁS: Balaceras y ataques con puñal dejaron dos heridos de gravedad

“Para cada una de las rutas conocemos muy bien el camino, además siempre andamos con radios de comunicación y marcamos los senderos con cintas, pero siempre recogemos para no contaminar la naturaleza”, detalló.

La imagen ha dado vueltas en redes sociales. Captura

El senderista, en su defensa, dice que más bien su grupo se caracteriza por hacer obras de bien social en Escazú, con el asilo de ancianos, la casa de la cultura y hasta hacen fiestas a niños en Navidad.

Así quedó la avioneta en Escazú: Foto cortesía

LEA MÁS: Accidente de avioneta: esto pasó con hombre que se perdió tras ingresar a lugar de la tragedia

“De todo lo bueno nadie nos dice nada y ahora nos ha llovido”, detalló.

Peligro

Cabe destacar que el domingo un hombre de 52 años puso a correr a las unidades de emergencia, ya que se adentró a la montaña donde ocurrió el accidente aéreo con la curiosidad de ir a ver la avioneta, pero se perdió. Gracias a la rápida acción de las unidades de emergencia, dieron con el paradero y lograron sacarlo sano.

Las autoridades señalan que ir al punto del accidente representa un riesgo, pues puede causar más casos de personas extraviadas, además implica un gasto de recursos por parte de los cuerpos de emergencia.