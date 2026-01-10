Escena de horror en San Vito de Coto Brus: asesinan a golpes a dos amigos

Dos hombres fueron encontrados sin vida la mañana de este sábado 10 de enero dentro de una vivienda ubicada en Las Brisas de San Vito de Coto Brus, frente a la plaza de la localidad, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

De manera preliminar, las víctimas serían un hombre de nombre Ignacio, conocido como Nacho, de aproximadamente 68 años, y un amigo de él llamado Juan, conocido como Cholo, de unos 55 años. El hallazgo se dio dentro del apartamento que alquilaba Ignacio.

Doble homicidio en San Vito de Coto Brus

La Fuerza Pública se mantiene custodiando la escena mientras agentes judiciales realizan las diligencias correspondientes.

Vecinos que se acercaron al sitio indicaron que el lugar presenta una escena muy violenta, con abundante sangre, lo que incrementó la conmoción dentro de la comunidad.

La Cruz Roja confirmó que recibió la alerta a las 10:22 a. m. y que, al llegar al sitio, ambos hombres presentaban múltiples golpes, por lo que fueron declarados sin signos vitales. De momento, las causas de muerte no han sido determinadas y el caso se mantiene en investigación.