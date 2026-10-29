Escena de muerte en La Cruz, Guanacaste: hombre quedó sin vida al volante de un carro

Un hombre adulto fue asesinado en el asiento del conductor de un carro en La Cruz, Guanacaste.

La víctima recibió múltiples heridas por arma de fuego, este hecho ocurrió la noche de este miércoles 28 de octubre, a las 6:43 p. m. y movilizó a los equipos de emergencia, quienes encontraron a la víctima sin signos vitales.

La puerta del conductor estaba abierta, él quedó con las piernas afuera, en apariencia se iba a bajar o conocía al pistolero al estar con la puerta abierta.

“La Cruz Roja atendió a un hombre adulto con múltiples heridas por arma de fuego, quien fue abordado sin signos vitales en el lugar”, informó la benemérita.

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La Cruz fue escenario de un nuevo hecho violento que acabó con la vida de un hombre. Foto: Ilustrativa/Guana/Noticias

Este nuevo caso se suma a las muertes violentas que se han registrado en Costa Rica durante el 2026. Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades contabilizaban 688 homicidios en el país en los primeros diez meses del año.

Guanacaste ocupa el quinto lugar entre las provincias con más muertes violentas, con 73 personas asesinadas. Esa cifra representa seis víctimas más que las registradas en la provincia durante el mismo período del año anterior.