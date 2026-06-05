Esperanza intacta: continúan labores para hallar a hombre desaparecido en río Tulín

La esperanza de encontrar a Alcidiades Fernández mantiene movilizados a rescatistas, vecinos y autoridades locales en Turrubares, donde el adulto mayor permanece desaparecido desde este jueves tras un incidente ocurrido en el río Tulín.

Desde las 6 a.m. de este viernes, la Cruz Roja Costarricense retomó las labores de búsqueda en el sector de río Tulín, en Carara de Turrubares, con el objetivo de localizar al hombre.

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Amplio operativo de búsqueda

La benemérita informó que para esta jornada se desplegaron importantes recursos en la zona.

“Para esta jornada se cuenta con la participación de cuatro vehículos de emergencia y nueve cruzrojistas, quienes trabajan de manera coordinada junto con vecinos de la comunidad y personal de la municipalidad local”, indicaron.

Cruz Roja, vecinos y Municipalidad de Turrubares participan en el operativo. (Cortesía Cruz Roja/La Nación)

Los equipos de rescate recorren distintos puntos del río y sus alrededores en busca de alguna pista que permita ubicar al adulto mayor.

Llamado a la comunidad

Ante la desaparición de Fernández, la Municipalidad de Turrubares hizo un llamado público para que vecinos y voluntarios colaboren con el operativo.

“La Municipalidad de Turrubares insta a colaborar a personas de la zona: San Antonio, Pavona-San Gabriel, o aquella que desee unirse a la búsqueda del señor Alcidiades Fernández”, informó el gobierno local mediante sus redes sociales.

Además, detallaron que desde tempranas horas de este viernes se coordinó el trabajo entre los cuerpos de emergencia y los voluntarios que decidieran sumarse a la búsqueda.

Desaparecido desde el jueves

Fernández fue reportado como desaparecido este jueves 4 de junio en el sector del río Tulín.

Desde entonces, los esfuerzos se han concentrado en la zona para intentar localizarlo.

Mientras avanzan las labores, familiares, vecinos y rescatistas mantienen la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.