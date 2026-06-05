Tragedia en Siquirres: peón agrícola fue arrastrado por una cabeza de agua y tuvo un desenlace fatal

Lo que parecía una jornada más de trabajo terminó en tragedia para un peón agrícola que falleció luego de ser arrastrado por una cabeza de agua cuando intentaba cruzar un canal en Florida de La Francia, en Siquirres.

La emergencia fue reportada a las 3 p. m. de este jueves 4 de junio mediante una llamada al sistema de emergencias 9-1-1, lo que motivó la movilización de equipos de rescate.

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Peón agrícola muere ahogado en la Florida de La Francia, en Siquirres, la tarde de este jueves 4 de junio del 2026. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Intensa búsqueda

Luis Ortiz, de la Cruz Roja Costarricense, explicó que tras recibir la alerta se enviaron tres unidades al sitio para iniciar las labores de búsqueda.

“Reportan a un hombre adulto arrastrado por la corriente. La Cruz Roja despacha tres unidades y se mantuvieron labores de búsqueda. Aproximadamente a las seis de la tarde, con ayuda de familiares y vecinos, se localiza al hombre”, manifestó Ortiz.

Lo encontraron río abajo

Pese a los esfuerzos realizados por los rescatistas, familiares y vecinos de la comunidad, el hombre fue encontrado sin signos vitales.

De acuerdo con la información brindada por la benemérita, el cuerpo apareció a unos dos kilómetros río abajo del lugar donde fue visto por última vez.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente no han sido detalladas, sin embargo, la versión preliminar indica que la víctima intentaba cruzar un canal cuando fue sorprendida por una cabeza de agua y arrastrada por la fuerte corriente.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para la identificación formal de la víctima.