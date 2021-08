Esposo sospechoso de matar a profesora de artes plásticas tiene casi 4 años de estar en fuga

Margarita Flores fue asesinada de una puñalada un día antes de cumplir 46 años. Foto tomada de Facebook Margarita Flores fue asesinada de una puñalada un día antes de cumplir 46 años. Foto tomada de Facebook (Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas que fue asesinada aparentemente por su esposo William Venegas Villalobos. Foto tomada de Facebook)

En octubre se cumplirán cuatro años del homicidio de la profesora Margarita Flores Castro, de 45 años, y lamentablemente su familia todavía espera que se haga justicia.

Lo más doloroso para los seres queridos de Flores es que el único sospechoso del crimen, su esposo William Venegas Villalobos, va a cumplir la misma cantidad de años de estar en fuga, pues según las autoridades es como si al hombre se lo hubiera tragado la tierra.

“Es un dolor grandísimo para mí, es como que me quitaron la mitad de mi vida. Aún no hay justicia y me siento tan mal por eso, porque veo que a todo el mundo le resuelven las cosas, menos a nosotros.

“No sabe lo que duele ver la foto de mi hija y saber que nunca la voy a tener de vuelta y es peor saber que ese hombre anda libre”, dijo doña Carmen Castro, mamá de Margarita.

Margarita, quien trabajaba como profesora de Artes Plásticas en el colegio de Limón 2000, fue asesinada de una puñalada la tarde del martes 16 de octubre del 2018 en el centro de Guápiles, precisamente un día antes de que cumpliera 46 años.



— "Nos sentimos con las manos atadas, aquí como que no hay justicia", dijo Katia Sáenz, hermana de Margarita.

El ataque habría sido cometido por Venegas, quien, según el OIJ, ese día llamó a Flores para que se vieran y arreglaran las cosas después de una discusión que habían tenido ese martes en horas de la madrugada, aparentemente por un tema de celos por parte del hombre.

Un día después del homicidio, la Policía Judicial publicó la foto de Venegas en redes sociales con la esperanza de que alguien le diera información de su paradero, pero a la fecha el sujeto sigue sin aparecer, así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa del OIJ.

El OIJ confirmó que Venegas Villalobos todavía no ha sido localizado. Foto OIJ.

Nadie sabe nada

Katia Sáenz Castro, hermana de Margarita, contó que ella y su mamá, doña Carmen Castro, viven angustiadas porque hasta la fecha nadie les da información sobre el caso, por lo que sienten que ha quedado en el olvido.

“Hemos ido incansablemente a preguntar al OIJ, pero no hemos recibido absolutamente nada de información, lo único que nos dicen es que no saben, que no aparece (Venegas), nada más.

“La última vez (que los contactó el OIJ) fue el año pasado cuando hicimos un video con mi mamá, en el que ella pedía justicia. Me llamaron para preguntarme qué sabía y más bien me sentí ofendida, porque son ellos los que nos deberían decir algo”, dijo Katia.

La familia de Margarita sigue compartiendo la foto del sospechoso con la esperanza de que alguien los ayude a encontrarlo, pero hasta el momento nadie ha dado una pista de su paradero.

“Nos han mandado muchos mensajes personas que nos dicen que lo han visto, pero no le dicen a las autoridades, nos han dicho muchas cosas, pero no es nada certero”, dijo la hermana de la profesora.

Sáenz dijo que además del dolor que siente por el poco avance en el caso también viven con mucho temor, pues, según ella, Venegas podría tratar de hacerles daño por la insistencia que han tenido en la búsqueda de justicia.



— “Nos sentimos muy malo porque a nosotros nadie nos ayudó psicológicamente”, dijo Katia Sáenz, hermana de Margarita.

Sueños

Katia contó que el día de cumpleaños de su hermana se convirtió en una fecha muy triste para toda su familia, pues es inevitable pensar en lo que le ocurrió a Margarita un día antes.

Esta es una de las últimas fotos de Margarita Flores junto a su mamá, doña Carmen Castro. Foto cortesía Katia Sáenz. Esta es una de las últimas fotos de Margarita Flores junto a su mamá, doña Carmen Castro. Foto cortesía Katia Sáenz.

El único consuelo que tiene Sáenz lo encuentra a la hora de dormir, pues en muchos de sus sueños se reencuentra con su amada hermana.

“Yo al menos soy una que siempre me sueño con ella, siempre son cosas bonitas, como que me abraza y me dice palabras de aliento, son cosas alentadoras como para que uno siga adelante pese al dolor que se siente”.

A pesar de que todos los sueños que ha tenido con Margarita son bonitos, Katia contó que siempre se despierta llorando, debido a lo mucho que la extraña. Además contó que tiene que tomar pastillas para dormir, pues el homicidio de su hermana la afectó mucho.

“Yo extraño todo de ella, era la persona más positiva y amorosa de la familia, era quien nos unía a todos, pese al maltrato que sufría ella siempre se preocupó mucho por nosotros, de que todos estuviéramos bien”, recordó.



— “Ella era la que inventaba hacer algo por un cumpleaños, ir de viaje, porque ella vivía como activa, era muy feliz”, dijo Carmen Castro, mamá de Margarita.

No pierden la esperanza

Aunque ya van a cumplirse cuatro años de la trágica muerte de la profesora, su familia no pierde la esperanza de que se haga justicia, pues ellos tienen la convicción de que va a aparecer una persona que les ayudará a encontrar a Venegas.

“Yo les pido que agarren a ese hombre, que él merece pagar con cárcel lo que me hizo a mí, porque soy yo la que estoy sufriendo por no tener a mi hija aquí conmigo”, dijo doña Carmen.

“Recuerdo absolutamente todo lo de mi hermana, como se reía, como hablaba, todo. Para mí eso aún no ha muerto, pero lo que queremos justicia, que no permitan que ese hombre siga con su vida como si no hubiera hecho nada”, mencionó Katia Sáenz.

Ante una consulta de La Teja, el Ministerio Público informó que el caso de la profesora se mantiene abierto.

“La Fiscalía Adjunta de Pococí informó que, efectivamente, el imputado no ha sido localizado; sin embargo, la causa sigue en investigación, dentro de la etapa preparatoria, de recolección y análisis de pruebas”.