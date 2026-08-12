Esta es la estricta revisión que le hacen a Diablo para sacarlo de La Reforma

Las medias hasta por debajo de la pantaloneta forman parte de la revisión a la que es sometido Alejandro Arias Monge, alias Diablo, antes de ser trasladado desde la cárcel La Reforma hasta el Tribunal Penal de San José.

Imágenes divulgadas por Noticias Repretel y Trivisión muestran parte del protocolo de seguridad aplicado este miércoles 12 de agosto, cuando el investigado salió del centro penitenciario para asistir a una ampliación de su indagatoria.

En el video, se observa cómo Arias Monge saca las manos por la abertura de la puerta de la celda para que funcionarios de la Policía Penitenciaria le coloquen las esposas.

Posteriormente, los oficiales ingresan a la celda y le colocan también esposas en los pies, como parte de las medidas de seguridad establecidas para el traslado.

Después, alias Diablo es llevado hasta una zona abierta del centro penitenciario donde se realiza el cambio de custodia.

Es en ese punto donde el investigado es entregado a funcionarios del Poder Judicial, quienes realizan una revisión exhaustiva antes de iniciar el traslado hacia San José.

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Antes de salir de La Reforma, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, es sometido a un estricto protocolo de seguridad. Foto Ministerio de Justicia. (Justicia/Traslado de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, a la cárcel La Reforma. Foto Ministerio de Justicia.)

Un traslado bajo estrictas medidas de seguridad

La revisión forma parte del protocolo previo al traslado de un privado de libertad considerado de alta peligrosidad.

Una vez completado el procedimiento, se pone en marcha el operativo controlado desde La Reforma, en Alajuela, hasta el Tribunal Penal de San José.

El recorrido se realiza bajo medidas especiales de seguridad por parte de la sección de Cárceles del OIJ.

Diablo fue capturado el pasado 24 de julio durante un intenso operativo en San Bernardino de Horquetas de Sarapiquí.

Este miércoles volvió a salir de prisión para ampliar la indagatoria que ya le habían realizado, diligencia que fue solicitada por su abogado.8|1