Esta es la razón por la que el juez decidió no enviar a Don Stockwell a prisión preventiva

El juez penal Fabián Rodríguez Espinoza fue quien impuso las medidas cautelares para los imputados del caso Éxodo y fue quien decidió que Don Stockwell no irá a prisión preventiva.

“Se rechaza la solicitud de prisión preventiva sobre el imputado Don Frederick Stockwell Ulloa al no existir el grado de probabilidad”, señaló el juez en su argumento.

Además, ordenó prisión preventiva de inmediato para el colega de Stockwell, Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza, y para los demás imputados de apellidos Pana Roses, Solano Chaves, Pérez Marves, Oviedo Mora, Alfaro Camacho y Acula Arley, así como para las mujeres de apellidos Quirós Fonseca, Agüero Morales y Madriz Fernández.

Todos ellos deberán permanecer en prisión preventiva hasta el próximo 7 de mayo de 2027.

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El juez explicó cuál fue el argumento para tomar la decisión sobre Stockwell. (redes/Instagram)

Mientras tanto, el juez ordenó la libertad de los imputados de apellidos Víquez García, García Anchía, Berrocal Pérez, Hernández Chaves, Chacón Vega y Arrieta Martínez.

A estas seis personas tampoco se les encontró grado de probabilidad de comisión de los hechos que se investigan, señala la resolución que trascendió la mañana de este viernes.