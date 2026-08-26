Esta es la seguidilla de homicidios con la que ligan a sujeto que estuvo atrincherado en Cartago

Luis Diego Quesada Ramírez, alias Panochita, tenía aproximadamente un año y medio de haber salido de prisión después de cumplir una condena por matar a su propio padre. Ahora, las autoridades lo vinculan con varios homicidios ocurridos en Cartago durante los últimos meses.

Personas cercanas a la investigación lo describen como un hombre muy violento y señalan que, incluso estando en libertad, habría realizado amenazas de muerte contra distintas personas, entre ellas autoridades.

Uno de los casos con los que se le vincula corresponde al homicidio de Diddier Ortiz Matamoros, de 26 años, ocurrido la tarde del 29 de junio en El Bosque de San Rafael de Oreamuno.

Ortiz fue atacado a balazos y recibió al menos 59 impactos de bala. De acuerdo con las líneas de investigación, a la víctima la relacionaban con la banda conocida como Los Maruja, uno de los grupos que aparecen en medio de la disputa por territorios para la venta de drogas en la Vieja Metrópoli.

Diddier Ortiz Matamoros, de 26 años, habría muerto en manos de Luis Diego Quesada, Panochita. Foto Comunicaciones Cartago. (Cortes/El hombre fue asesinado dentro de su propio carro. Foto Comunicaciones Cartago.)

LEA MÁS: Hombre atrincherado en Cartago ya había sido investigado por la muerte de su padre cuando tenía 16 años

Otros homicidios bajo investigación

Quesada también es relacionado con el homicidio de Axel David Ramírez Fernández, ocurrido el 15 de agosto en La Pitaya, Cartago.

A esto se suman las muertes de Deiver Gómez Solano, alias Wuampi, e Isaac Cerdas Martínez, ocurridas en Paraíso, Cartago, la noche del 17 de agosto.

Ocho horas después, durante la madrugada del 18 de agosto, se registró otro doble homicidio en Lotes Fecosa, donde murieron Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, y Diego Francisco Solano Esquivel, de 44 años.

En este último caso, las autoridades consideran que Diego Solano no tenía relación con la disputa entre grupos criminales y que habría sido una víctima inocente de la violencia generada por esta guerra narco.

Diego Francisco Solano Esquivel, conductor inocente de aplicaciones asesinado en Lotes Fecosa, Cartago por la guerra narco. Foto: Evelyn Camacho para La Teja (Evelyn Camacho para La Teja/Evelyn Camacho para La Teja)

Panochita había sido condenado por matar a su propio padre y permaneció en prisión hasta que recuperó su libertad aproximadamente un año y medio antes de los hechos que ahora son investigados.

Las autoridades también analizan sus posibles vínculos con diferentes grupos criminales que operan en Cartago y los movimientos que habría realizado después de salir de prisión.

Quesada permanece ahora bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por los hechos que se le imputan.