Esta fue la razón que desató la riña, agresiones y obligó a detener el partido en el “Lito” Pérez

La razón por la que se vivieron minutos de violencia en el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en el partido entre Puntarenas FC y Saprissa, fue un intento de robo de una cadena de oro.

Eso detonó en segundos una violenta riña que obligó a detener por varios minutos el partido.

Un verdadero caos se armó en la gradería por una cadena (Captura pantalla/Captura de pantalla)

La información fue confirmada por una fuente del Ministerio de Seguridad Pública que indicó que, aparentemente, sería un miembro de la barra “Ultra Morada” quien intentó quitarle la cadena a otra persona que estaba en la gradería.

Por lo que se dio una pelea en la que se metieron varias personas, y uno de los oficiales privados pidió ayuda a la Fuerza Pública, por lo que la situación, en lugar de calmarse, más bien se puso peor.

LEA MÁS: Tragedia en ascensor en La Sabana le da segundo golpe mortal a una familia

“Los oficiales recibieron golpes y patadas, por lo que se detuvo a tres personas”, dijo la fuente.

La situación fue calmada y el juego se reanudó. La Policía no detalló las identidades de las personas detenidas.

Aun así, la gradería se mantuvo caliente, ya que aparentemente hasta el final del partido hubo algunos intentos de nuevos pleitos.