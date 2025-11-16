Esta fue la sustancia que mató a una persona y dejó a ocho con atención médica en hotel de Heredia

La sustancia que causó la muerte de una persona y dejó a ocho más con molestias en un hotel cerca de Real Cariari, en Heredia es tan tóxica que puede matar casi de inmediato si entra en contacto directo con el cuerpo.

De acuerdo con Luis Chaves, del Cuerpo de Bomberos, todo se trató de una intoxicación provocada por un químico altamente peligroso.

Bomberos y Cruz Roja atendieron a ocho personas por prevención tras la intoxicación. (bomberos Costa /bomberos CR)

Chaves explicó que la sustancia corresponde a un órgano sulfurado, un producto que normalmente se usa para fumigación y control de plagas. Según detalló, cuando un químico de este tipo entra en contacto con una persona o un animal, el efecto es casi inmediato.

La sustancia usada para fumigar puede provocar la muerte casi inmediata si se toca sin protección. (bomberos Costa /bomberos CR)

“Prácticamente produce la muerte, más aún cuando se ingiere o se hace contacto directo sin la protección adecuada”, señaló.

La víctima era una persona hospedada en el hotel. El bombero indicó que no se trata de una sustancia utilizada por el establecimiento.

“Posiblemente la persona la llevó consigo. Eso ya corresponde a detalles judiciales que no conocemos”, comentó.

Tras la emergencia, Bomberos y Cruz Roja atendieron a ocho personas que reportaron mareos y molestias, todas ubicadas en habitaciones cercanas a la zona afectada. Chaves recalcó que la atención fue preventiva y que ninguna estaba en condición grave.

El hotel también fue revisado para garantizar la seguridad del resto de ocupantes. Con los equipos especializados se descartó la presencia de una atmósfera peligrosa.

“Todo estaba focalizado en una habitación”, aseguró el bombero.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar cómo llegó la sustancia al lugar y qué ocurrió dentro de la habitación donde se dio el contacto fatal.