Esta fue la temperatura que soportó valiente recién nacida que abandonaron en una bolsa

La recién nacida que dejaron desnuda y dentro de una bolsa de basura, debajo de las llantas de un camión en barrio San Isidro, en Mercedes Norte de Heredia, soportó temperaturas muy frías.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmaron que la estación meteorológica de Santa Bárbara es la más cercana a Mercedes Norte y registró temperaturas mínimas de 15.3 °C.

Aunque se trata de temperaturas frescas y normales para esta época, son frías para los más indefensos, incluso las primeras personas que llegaron a auxiliar a la niña, señalaron que la vieron moradita, por eso es que corrieron y la cubrieron con un paño, mientras coordinaban con el 9-1-1.

La pequeñita que rescataron debajo de camión sigue internada en el hospital San Vicente de Paúl, Heredia.

Mario Arce fue la primera persona en abrigarla, justo por el frío que hacía.

“Ella estaba como Dios la trajo al mundo, solo la echaron en la bolsa, tenía las manos moradas, no se movía ni nada. Cuando llegó mi esposa, le dije: ‘es una bebé, está muerta, no se arrime’, pues no quería que ella la viera.

“Empecé a rajar la bolsa, cuando le di vuelta, ella se me movió y lloró un toquesito. Cuando vi que estaba viva, salí corriendo a la casa a traer un paño y envolverla, y la llevamos para adentro”, señaló Arce.

Incluso la Cruz Roja la trasladó de emergencia al hospital San Vicente de Paúl en Heredia, señalaron que en los niños es más propenso que sufran de hipotermia.

La pequeñita es reportada en condición estable en el centro médico.