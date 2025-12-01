¡Está vivo!: Hombre que cayó en fosa en Heredia fue llevado muy grave al hospital

La Cruz Roja logró este lunes rescatar a un hombre que había caído dentro de una fosa en Pereira de San Francisco en Heredia.

Según confirmó la oficina de prensa de la Cruz Roja, tras ser liberado de la estructura, el paciente —un hombre de aproximadamente 35 años— fue valorado por los paramédicos, quienes indicaron que las lesiones eran graves.

El hombre fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl, donde quedó bajo atención médica especializada.

La emergencia había sido reportada inicialmente por el Sistema de Emergencias 9-1-1. El sitio donde se dio la situación es una construcción de viviendas.

Hasta el momento no se han confirmado las causas del accidente, por lo que las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido.