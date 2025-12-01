Sucesos

¡Está vivo!: Hombre que cayó en fosa en Heredia fue llevado muy grave al hospital

El hombre, de unos 35 años, fue rescatado por la Cruz Roja tras caer en una fosa en Pereira de San Francisco de Heredia

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja logró este lunes rescatar a un hombre que había caído dentro de una fosa en Pereira de San Francisco en Heredia.

Según confirmó la oficina de prensa de la Cruz Roja, tras ser liberado de la estructura, el paciente —un hombre de aproximadamente 35 años— fue valorado por los paramédicos, quienes indicaron que las lesiones eran graves.

Rescate de hombre en fosa en Heredia
Rescate de hombre en fosa en Heredia (Cortesía}/cortesía)

El hombre fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl, donde quedó bajo atención médica especializada.

LEA MÁS: Apareció la hija de la modelo Karen Lobo y ella explicó qué fue lo que ocurrió

La emergencia había sido reportada inicialmente por el Sistema de Emergencias 9-1-1. El sitio donde se dio la situación es una construcción de viviendas.

LEA MÁS: El doloroso presentimiento que impulsa la lucha de justicia para Perla Lagos, mamá soltera, asesinada en Costa Rica

Hasta el momento no se han confirmado las causas del accidente, por lo que las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Rescate herediafosacaída en fosacruz rojaPereira San Francisco
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.