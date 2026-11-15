Estas fueron las dos personas que murieron en terrible accidente de tránsito este fin de semana

Las autoridades judiciales identificaron a las dos personas que perdieron la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en Katira de Guatuso, en la Zona Norte del país.

Se trata de Francisca Peralta Ordoñez, de 66 años, y Wilbert Veláquez Lazo, de 30 años, quienes viajaban en una motocicleta cuando ocurrió el mortal choque.

La tragedia se registró pasadas las 11 a. m. de este sábado 14 de noviembre, en el cruce hacia Guayabito.

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Francisca Peralta Ordoñez y Wilbert Veláquez Lazo perdieron la vida cuando viajaban en moto y chocaron con un camión estacionado en Katira, Guatuso, zona norte. Foto: Tomada de SMV 24/7 (Tomada de SMV 24/7/Tomada de SMV 24/7)

Por razones que deberán ser investigadas, la motocicleta en la que viajaban las víctimas chocó por detrás contra un camión que estaba estacionado sobre la carretera.

Debido a la fuerza del impacto, Peralta murió en el sitio, mientras que Veláquez fue trasladado de emergencia al Hospital de San Carlos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, fue declarado fallecido en ese centro médico.

Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo de la mujer y deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.