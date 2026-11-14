Mujer muere y hombre queda grave tras choque de moto contra camión en Guatuso

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido luego de que la motocicleta en la que viajaban chocó contra un camión la mañana de este sábado en Guatuso, Alajuela.

El accidente ocurrió en San Rafael de Guatuso sobre la carretera que comunica con Upala.

La motociclista falleció en el sitio del accidente. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

Según la información preliminar, en la motocicleta viajaban una mujer y un hombre cuando, por circunstancias que aún se investigan, se produjo una colisión con un vehículo pesado.

Unidades de la Cruz Roja fueron despachadas al sitio para atender la emergencia. A su llegada, los socorristas encontraron a la mujer ya fallecida.

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El hombre presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue llevado en estado muy delicado a la Clínica de San Rafael de Guatuso.

De momento, no han trascendido la identidad de la víctima mortal ni las circunstancias que provocaron el accidente.

La escena quedó bajo custodia policial mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.