Policía capturó a sospechoso de matar a embarazada y la forma en que lo encontraron los puso a correr

El hombre de apellido Reyes, sospechoso de matar a su pareja sentimental, quien estaba embarazada, y herir de gravedad a la madre de ella, fue detenido la mañana de este sábado 14 de noviembre en Turrialba, Cartago.

La captura ocurrió a eso de las 5 a. m. en La Fortuna de Grano de Oro, cuando oficiales de la Fuerza Pública que participaban en el operativo para localizarlo lo encontraron en las cercanías de la vivienda donde ocurrió el ataque, así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.

El hombre volvió a la escena del crimen y fue detenido . Foto con fines ilustrativos creada con IA (Cortesía/Cortesía)

Los oficiales mantenían un despliegue policial desde el viernes 13 de noviembre, luego de que el hombre aparentemente atacó a las dos mujeres con un machete.

La tragedia ocurrió alrededor de las 10 a. m. del jueves, en la comunidad de Grano de Oro, en Río Peje, 25 metros al este de la escuela.

La Cruz Roja confirmó que en el sitio encontró a dos mujeres adultas con múltiples heridas de arma blanca. Una de ellas, de 28 años y en estado de embarazo, ya no presentaba signos vitales.

La otra víctima, de apellido Pérez de 50 años, sería la madre de la joven y fue trasladada en condición crítica al Hospital William Allen, en Turrialba, debido a las graves heridas que presentaba en el abdomen.

Según el reporte policial facilitado anteriormente a La Teja, testigos señalaron como supuesto responsable al compañero sentimental de la mujer embarazada, quien habría escapado después del ataque

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El comandante José Pérez, subdirector regional de la Fuerza Pública de Cartago, explicó que el hombre presentaba una herida en el cuello.

Ante esa situación, los policías coordinaron con la Cruz Roja para que recibiera atención prehospitalaria. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial.

El sospechoso será puesto a las órdenes de las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación.