Estas regiones podrían recibir los aguaceros más fuertes

Las lluvias ya se hacen sentir en distintos puntos de Costa Rica, pero el IMN advierte que lo más intenso podría concentrarse en el Pacífico Norte, donde se esperan los mayores acumulados durante esta noche.

Según el pronóstico, el Pacífico Norte será la zona donde se esperan las precipitaciones más fuertes, con acumulados que podrían oscilar entre los 10 y 30 milímetros (mm) y máximos de hasta 50 mm en algunos sectores.

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El IMN advierte que la influencia de la onda tropical #12 reforzará los aguaceros en varias regiones del país. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las condiciones estarán influenciadas por el paso de la onda tropical #12, fenómeno que reforzará la inestabilidad atmosférica y favorecerá el desarrollo de aguaceros durante la noche.

En el Pacífico Central, Pacífico Sur, Valle Central y la Zona Norte también se prevén lluvias, aunque de manera más localizada.

Para estas regiones se estiman acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con aguaceros que podrían presentarse de forma puntual y acompañados de tormenta eléctrica.

Los expertos señalan que gran parte de estas precipitaciones tenderán a desplazarse hacia sectores marítimos conforme avance la tarde, aunque podrían intensificarse debido a la influencia de la onda tropical.

Ante este panorama, el IMN recomendó extremar las precauciones en distintas zonas del país.

“Se recomienda precaución en zonas urbanas ante posible saturación de los sistemas de alcantarillado. Atención en Pacífico Norte debido a la intensidad de las precipitaciones y en el Pacífico Sur, la cuenca del río Sarapiquí, en las llanuras del Caribe Norte, así como sobre la península de Nicoya, debido a los niveles de saturación presentes en los suelos”, indicó la entidad.