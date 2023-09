Este era el sueño de Yuliana Ureña, la joven asesinada en San Carlos

Yuliana Ureña Quirós, de 19 años, la joven estudiante que estuvo desaparecida y fue hallada sin vida en un lote baldío también habría sido víctima de violencia sexual. Foto: Tomada de FB

La conmoción por el homicidio de la joven Yuliana Ureña de 19 años es de no acabar, ella era una joven estudiosa, amorosa y con muchos sueños por lo que sabía tenía que trabajar duro para cumplirlos, el más grande para la joven era convertirse en arquitecta.

La mamita de “Yuli” como le decían de cariño, Roxana Quirós, comentó que su niña tenía muy buenas calificaciones en el Cindea, y que pensaba en convertirse en oficial de la Fuerza Pública para con ese trabajo pudiera ayudarse y empezar su anhelada carrera universitaria.

La familia de la joven se reunió con allegados y amigos que realizaron una vigilia en el sitio donde apareció el cuerpo. La actividad se realizó en honor a Yuliana para pedir justicia por ella; sus seres queridos y hasta otras personas que no la conocieron se acercaron con velitas, flores y fotos.

LEA MÁS: Estudiante que fue asesinada dentro de un lote también habría sufrido violencia sexual

Los vecinos aseguran que son bastantes los delitos que se han estado dando en la zona sancarleña, y sienten que la presencia policial es muy poca.

Don José, el padrastro de Yuli dijo que su bebé será despedida como ella se merece, él agradeció el apoyo que tantas personas les han dado y cómo les han demostrado su amor en las últimas horas.

Vigilia Yuliana Ureña. Foto: Edgar Chinchilla (Edgar Chinchilla)

“Era una jovencita que era de la casa al colegio y del colegio a la casa, no discutía, no peleaba con nadie, ahora resulta que los hijos no pueden ir al colegio, porque ella iba para allá y a 200 metros la matan”, dijo don José.

Héctor Quirós, abuelito de Yuli, está destrozado.

“Estoy con el corazón partido y mi alma destrozada, pero a la vez lleno de ver tanto amor de tantas personas, yo no tengo valor en este momento para arreglar nada, le pido al Gobierno que tome cartas en el asunto que ya no cuenten más los muertos, que frenen esto, somos muchas las familias que estamos sufriendo por estas catástrofes de los malandros. Los maleantes están profanando nuestras vidas, mi nieta solo nos daba amor”, dijo el abuelito.

#VIGILIA **Realizan vigilia por Yuliana** ✍️Noticias Edgar Chinchilla.🇨🇷🇨🇷 Posted by Edgar Chinchilla on Saturday, September 23, 2023

Yuliana se convirtió en la víctima de un brutal ataque sexual y asesinato, de momento se presume que fue asfixiada.

Ella desapareció la noche del pasado jueves 21 de setiembre y desde ese momento se desconocía su paradero.

No obstante, este viernes 22 de setiembre, a las 7 de la noche, fue encontrada sin vida en un lote baldío en las inmediaciones de la escuela Juan Bautista Solís, en la comunidad de San Roque de Ciudad Quesada, en San Carlos.

La familia de la jovencita está a la espera de que les entreguen el cuerpo para poder darle sepultura.

Colaboró Édgar Chinchilla, corresponsal.