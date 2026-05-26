Este es el hombre desaparecido por el que investigan a “Los Paveños” en Alajuela

Jorge Antonio Escoto Mayorga, de 39 años, es el hombre que está desaparecido y su caso se vincula con la banda de Los Paveños que fue desarticulada este martes en Alajuela.

El sujeto fue reportado como desaparecido desde el 10 de noviembre de 2025.

La última vez que lo vieron fue el 8 de noviembre de 2025 en La Guácima de Alajuela, donde las autoridades mantienen activa la investigación por presuntos hechos violentos atribuidos a esta organización criminal.

Jorge Antonio Escoto de 39 años (OIJ/OIJ)

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, dijo esta mañana que el caso ocurrió en un río cerca de la zona.

“El hecho se da porque una estructura criminal conocida como Los Paveños, asentada en Alajuela, decide privar de libertad a tres hombres debido a un conflicto por venta de drogas.

“Los lleva hacia un río cercano, ejecutan a uno de ellos y lo tiran al río. Esta persona aparece dos días después de los hechos, el 10 de noviembre; uno de ellos logra escapar y otra persona (Jorge) no ha sido localizada y podríamos presumir también que le quitaron la vida”, dijo Soto.

Pese a que los investigadores han tratado de dar con alguna pista para hallar al hombre, ha sido imposible.

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Hoy los investigadores realizan una serie de allanamientos en Los Pinos, en La Guácima de Alajuela, como parte de la investigación.

Las autoridades judiciales han señalado que el caso se relaciona con una serie de hechos que se investigan como homicidios, privación de libertad y venta de drogas, atribuidos a la estructura conocida como “Los Paveños”, que son de Pavas en San José y fueron para Alajuela, por lo que los allanamientos buscan fortalecer la recolección de indicios y posibles detenciones.

En los operativos han encontrado gran cantidad de droga, además de armas y municiones.

El OIJ mantiene el operativo en desarrollo y no se descartan más resultados en las próximas horas.

Si sabe algo de este caso, puede llamar a la línea confidencial 800-8000645 del OIJ.