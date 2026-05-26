OIJ golpea a “Los Paveños”: detienen sospechosos por homicidio y desaparición en Alajuela

El OIJ realiza allanamiento para dar con la banda los Paveños (OIJ/Cortesía)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan este martes cinco allanamientos en Los Pinos, en la Guácima de Alajuela, con el objetivo de detener a cinco personas vinculadas con una estructura criminal conocida como Los Paveños.

El OIJ realiza allanamiento para dar con la banda los Paveños (OIJ/Cortesía)

De momento, las autoridades han confirmado la detención de dos hombres, mientras continúan las diligencias para ubicar a otros sospechosos.

El caso está relacionado con hechos ocurridos en noviembre del año anterior, cuando según Michael Soto, director a.i del OIJ, la investigación permitió determinar que varios hombres fueron víctimas de una privación de libertad tras un conflicto asociado a la venta de drogas en la zona.

El OIJ desarticula la banda los Paveños por un crimen y desaparición en Alajuela

Aparentemente , los afectados fueron trasladados hasta un río cercano, donde uno de ellos habría sido ejecutado y posteriormente abandonado en el cauce. Su cuerpo fue localizado dos días después, el 10 de noviembre.

Otro de los hombres logró escapar, mientras que una tercera persona permanece desaparecida, por lo que las autoridades no descartan que también haya sido víctima de homicidio.

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Durante los allanamientos, el OIJ reportó el decomiso de cinco armas de fuego, de calibres 38 y 9 milímetros, además de dos motocicletas robadas y una importante cantidad de droga destinada al menudeo.

Las autoridades judiciales destacaron que este operativo forma parte de una serie de acciones coordinadas con el Ministerio Público y el Poder Judicial, orientadas a desarticular estructuras criminales que operan en la zona.

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“Se ha venido trabajando de forma constante en la atención de los homicidios y delitos asociados. En las últimas semanas se han resuelto varios casos y ejecutado múltiples allanamientos”, dijo Soto.

El caso continúa en investigación, mientras no se descartan más detenciones en las próximas horas.

Las banda Los Paveños se llama así porque son personas de Pavas, San José, que por los negocios ilegales se establecieron en Alajuela.

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