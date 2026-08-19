Este es el joven hallado muerto en Turrialba: investigan si su cadáver estaba allí desde hacía dos días

Las autoridades judiciales no descartan que dos hombres asesinados en El Recreo de Turrialba hayan sido víctimas del mismo ataque, luego de que este martes fue localizado el cuerpo de un joven de apellido Aguilar, de 22 años, en esa misma comunidad.

El hallazgo ocurrió a las 3:30 p. m. del martes 18 de agosto, cuando un vecino observó el cadáver y dio aviso a las autoridades.

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Aguilar de 22 años presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, su cuerpo podría haber quedado en El Recreo de Turrialba desde el domingo 16 de agosto del 2026, pero lo encontraron dos días después. Foto: Ilustrativa

Los agentes judiciales se trasladaron al sitio y encontraron al joven sin vida. La víctima presentaba múltiples heridas.

“Presentaba varios impactos por proyectil de arma de fuego en el tórax, el abdomen, el cuello, la escápula derecha y el brazo derecho”, informó la oficina de prensa judicial.

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El cuerpo de Aguilar fue levantado por los agentes y trasladado al Laboratorio de Ciencias Forenses para que se le practique la respectiva autopsia.

Lo que genera especial interés para los investigadores es que en ese mismo sector de El Recreo de Turrialba, la madrugada del domingo 16 de agosto fue asesinado un hombre de apellido Vásquez, de 28 años.

Ahora las autoridades investigan si ambos casos tienen alguna relación.

“Cabe señalar que no se descarta y aún se está en investigación para determinar si este incidente tiene relación con el ocurrido el fin de semana anterior en el mismo sector de Turrialba”, indicó la oficina de prensa judicial.

De momento, los investigadores deberán determinar qué ocurrió con Aguilar, establecer las circunstancias de su muerte y comparar las evidencias de ambos casos para determinar si se trató de un mismo hecho violento o de ataques diferentes.