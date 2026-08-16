Lo que escucharon vecinos después de la medianoche terminó en un homicidio en Turrialba

Un hombre de 28 años murió tras recibir múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo durante la madrugada de este domingo 16 de agosto, en el barrio El Recreo, Turrialba.

El fallecido, de apellido Vásquez, fue encontrado sin vida luego de que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la localidad.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche, de acuerdo con la información preliminar que manejan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba.

Tras recibir la alerta, los agentes judiciales se desplazaron hasta el sitio y realizaron la inspección correspondiente. En la escena localizaron y recolectaron varios casquillos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

Además, los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo de Vásquez, que fue remitido a la Morgue Judicial para que se le practique la autopsia.

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El fallecido fue identificado como Vásquez, de 28 años, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Foto: Con fines ilustrativos (Cortesía)

OIJ busca esclarecer el homicidio

La investigación continúa a cargo de los agentes judiciales de Turrialba, quienes buscan determinar con exactitud qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al asesinato.

También deberán establecer el móvil del homicidio e identificar y localizar a la persona o a las personas sospechosas de cometer el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.