Joven de 27 años terminó baleado tras visitar un supermercado en San Carlos

El supuesto reto para pelear terminó a balazos y dejó a un joven de 27 años herido en Bella Vista de Cutris, San Carlos.

El hombre, de apellido Centeno, llegó al establecimiento comercial pasadas las 10 p. m. de este sábado, cuando aparentemente se encontró con otros sujetos que estaban en el sitio.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por razones que todavía no están claras, los hombres aparentemente retaron a Centeno para que tuvieran una pelea en las afueras del local.

La pelea no llegó a darse, pero sí comenzó una discusión entre ellos.

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Una visita al supermercado terminó con Centeno, de 27 años, baleado en el pecho, abdomen y un codo en un supermercado en Cutris, San Carlos. Foto: Archivo

En determinado momento, uno de los sujetos que estaban en el lugar, aparentemente, sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra Centeno.

El agresor huyó del sitio después del ataque, mientras que el joven quedó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital de la localidad.

Centeno recibió impactos de bala en el pecho, el abdomen y uno de sus codos.

OIJ investiga qué provocó la discusión

Los hechos ocurrieron en la vía pública, en las cercanías del establecimiento comercial.

Los agentes judiciales realizaron una inspección ocular en el sitio y recolectaron los indicios que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido.

El caso permanece en investigación para determinar con exactitud qué provocó la discusión, establecer el móvil del ataque e identificar y localizar al sospechoso que disparó contra el joven.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este hecho.