Este es el reconocimiento que la DEA entregó a Costa Rica por la lucha que mantiene

La DEA y la Fiscalía de Costa Rica trabajan de manera coordinada con un objetivo en común: fortalecer la lucha contra las estructuras de narcotráfico y corrupción que operan dentro y fuera de las fronteras del país.

Así quedó planteado durante dos reuniones de alto nivel que sostuvo esta semana el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, con autoridades de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en el marco de la Reunión 40 de la IDEC XL, realizada en Buenos Aires, Argentina.

Durante los encuentros, Costa Rica y Estados Unidos definieron nuevos objetivos de trabajo conjunto relacionados con el tráfico internacional de drogas, las investigaciones criminales y los posibles actos de corrupción vinculados con funcionarios públicos.

La coordinación busca que el intercambio de información y el apoyo entre ambos países permita fortalecer las investigaciones y aumentar la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales.

Reconocimiento de la DEA

Previo al inicio de la actividad, Díaz se reunió con Terrance C. Cole, administrador de la DEA. En el encuentro también participaron autoridades de esa agencia antidrogas destacadas en Costa Rica y Centroamérica, así como otros altos funcionarios estadounidenses.

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Carlo Díaz junto Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, de Estados Unidos. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

Como muestra del reconocimiento al trabajo de Costa Rica, Cole entregó al fiscal general una distinción por la colaboración del Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico y su compromiso con la seguridad.

En una segunda reunión, realizada este miércoles, Díaz conversó con Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos.

Ambos abordaron mecanismos de coordinación y cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Uno de los temas fue la atención de casos relacionados con personas detenidas en altamar por autoridades estadounidenses. Díaz explicó que, cuando corresponde de acuerdo con las leyes costarricenses, estos casos son tramitados mediante el procedimiento expedito de flagrancia, con el objetivo de brindar una respuesta judicial ágil.

“La lucha contra el narcotráfico no puede entender de fronteras. Costa Rica necesita fortalecer permanentemente sus capacidades investigativas, pero también requiere aliados estratégicos que permitan enfrentar a estas organizaciones donde quiera que operen”, afirmó Díaz.

Durante las reuniones, el fiscal general explicó que varios de los compromisos planteados hace menos de dos años ya fueron cumplidos, lo que permitió abrir una segunda etapa de cooperación enfocada en profundizar los resultados.

El jerarca agregó que el nuevo desafío es fortalecer las capacidades investigativas, profundizar el intercambio de información y continuar atacando las estructuras criminales y la corrupción que pueda facilitar sus operaciones.