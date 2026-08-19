¿Dónde y con quién está alias Diablo? Esto dicen las autoridades

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, fue sacado por las autoridades de Máxima Seguridad de La Reforma la mañana de este martes y hasta este momento no habría regresado a dicho centro penal.

Ante esta situación, la pregunta de muchos es: ¿Dónde y con quién se encuentra Diablo?

La Teja consultó al Ministerio de Justicia sobre el estado actual de Arias Monge y por medio de su oficina de prensa dieron a conocer que Diablo permanece bajo la custodia de la Sección de Cárceles del OIJ.

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De esta manera las autoridades confirmaron que Arias Monge seguiría encerrado en las celdas del OIJ en el Primer Circuito Judicial de San José. Junto a él también estaría Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, quien también fue sacado de La Reforma la mañana del martes.

El Poder Judicial informó el martes que el traslado de ambos hombres al Primer Circuito Judicial de San José se debió a que debían enfrentar una audiencia a solicitud del Fiscal General Carlo Díaz.

Alejandro Arias Monge salió de prisión el 28 de octubre del 2016, tras cumplir prisión preventiva como sospechoso de dos homicidios. Desde entonces, no se conocía su paradero. (Foto: Cortes/Foto: Cortesía para LN)

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“La solicitud del Fiscal General pretende que el proceso penal en que ambos figuran como imputados por los delitos de homicidios calificados y por los cuáles están en prisión preventiva, pase a ser conocido por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y de esa manera sean juzgados por el Tribunal Especializado. Corresponde al Tribunal Especializado analizar la solicitud y determinar si el proceso cumple con los requisitos para ser tramitado en la jurisdicción JEDO”.

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En la últimas horas también trascendió un rumor de que la salida de Diablo de prisión sería aprovechada por agentes de la DEA para reunirse con él, sin embargo, esta situación no ha sido confirmada por las autoridades.

Lo que sí es un hecho es que la DEA tiene toda la intención de buscar hasta el más mínimo detalle que les permita solicitar la extradición de Arias Monge a los Estados Unidos.