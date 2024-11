Este fue el motivo por el que madre se salvó de morir sepultada junto a hijo de 3 años

El pequeño Dylan estaba durmiendo cuando ocurrió la desgracia. Foto: John Durán

La mamá del pequeño Dylan, el chiquito de 3 años que murió este jueves por un deslizamiento que cayó sobre el cuarto en el que estaba, estuvo a punto de morir sepultada junto a su amado hijo, pero una situación hizo que ella se levantara de esa cama segundos antes de la tragedia.

Así lo reveló Jéssica Mercado Amador, madre del chiquito, quien muy consternada contó que todo ocurrió en cuestión de segundos, por lo que no pudo hacer nada por salvarle la vida a Dylan.

“Yo estaba dormida con mi chiquito y me levanté a las 2:04 p.m. para hacer un café, para despertarlo a él y darle, pero fue en un cerrar de ojos cuando hubo ese deslizamiento de tierra. Yo vi solo que cayó como una rama de un árbol arriba del techo y cuando me fui a asomar él estaba aterrado. Yo pedía auxilio, que me ayudaran para sacar a mi niño, pero nadie me ayudaba”, contó.

En medio de esa gran desesperación, Jéssica empezó a escarbar con sus propias manos y con ayuda de un tío lograron encontrar al pequeño Dylan, pero lamentablemente ya no había nada que hacer por él.

“Yo y mi tío luchamos para sacarlo, pero ya no lo miraba yo que él respirara”, agregó la angustiada madre.

Esta tragedia que tiene a todo el país de luto, ocurrió la tarde de este jueves en calle Molejonal de La Unión de Cartago, en medio de los fuertes aguaceros que azotaron a todo el país.

Juan Carlos García Calero, papá de Dylan, dijo que no saben qué hacer pues el chiquito era lo más importante para él y su esposa.

La tragedia golpeó a todo el barrio. Foto: John Durán

“Mi hijo era la alegría de mi vida, yo no sé qué vamos a hacer con este dolor, cuando yo llegué ya no había nada que hacer, todavía no hemos decidido qué vamos a hacer para despedirlo”, dijo el papá.

Doña Jéssica y don Juan Carlos se pasaron a vivir a la casa donde se dio la tragedia hace pocos días, este sábado se cumplían 15 días.