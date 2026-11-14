Este sábado podría sorprender con aguaceros durante la tarde en estas regiones

Los vecinos de algunas regiones del país deberán estar atentos a las condiciones del tiempo durante la tarde de este sábado, cuando se esperan lluvias y aguaceros aislados, incluso acompañados de tormentas eléctricas.

La tarde traerá lluvias en algunas regiones. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, durante la mañana se presentarán vientos alisios débiles, condición que favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional.

LEA MÁS: Papá sospechoso de robar ¢4 millones de baile de graduación también irá a juicio por otro delicado caso en el 2028

A esto se sumará el calentamiento propio del día, que propiciará la formación de nubosidad y dará paso a precipitaciones de corta duración.

Las lluvias se concentrarían principalmente en el oeste del Valle Central, las montañas del Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Por su parte, en el Caribe, la zona norte y Guanacaste se pronostica nubosidad parcial y una baja probabilidad de lluvias.

Aunque las precipitaciones serían localizadas, en algunos sectores podrían presentarse acompañadas de rayería.