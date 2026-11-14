Papá sospechoso de robar ¢4 millones de baile de graduación también irá a juicio por otro delicado caso en el 2028

El hombre de apellido Agüero, denunciado por los padres de familia de una escuela de Tirrases de Curridabat por la desaparición de los ¢4 millones destinados al baile de graduación de sus hijos, también figura como imputado en otra investigación penal por presuntos delitos de abuso sexual contra personas menores de edad.

Este segundo caso ya tiene fecha para juicio en el 2028, según confirmó la familia de la víctima.

Los niños esperan poder celebrar su Baile de graduación el 19 de noviembre. Foto creada con IA (Creada /Cortesía)

Agüero era el tesorero del comité encargado de administrar el dinero para la actividad programada para el próximo 19 de noviembre en Hacienda Pinares.

Los familiares denunciaron ante el Ministerio Público que el dinero recaudado durante varios meses desapareció. La denuncia se tramita con el expediente 26-003312-0175-PE.

Doña Lidia Marín una de las mamás del comité aseguró que desde marzo realizaron rifas, ventas y otras actividades para reunir los fondos, pues estaban ilusionados en darle a sus hijos un baile precioso. Sin embargo, el pasado 3 de noviembre descubrieron que la empresa encargada del evento no había recibido el pago.

El monto incluía las cuotas de los estudiantes y los aportes de sus familiares. Algunas familias entregaron hasta ¢237.000 para que seis allegados pudieran acompañar a sus hijos en una noche que esperaban desde hacía meses.

Marín reconoce que algunos de ellos hasta lloraron por la angustia y la impotencia.

El sospechoso primero les dijo que le retuvieron el dinero que estaba en la cuenta del banco en el area de fraudes y luego les entregó un comprobante que, al parecer, era falso por lo que lo denunciaron.

Los estudiantes necesitan un último empujón para tener su baile. (Cortesía/Cortesía)

Prometió pagar

En los últimos días, Agüero aseguró que iba a pagar el dinero pendiente y que sus abogados se comunicarían con las organizadoras de la actividad.

Pese a esa promesa, las familias todavía enfrentan el faltante y continúan buscando recursos para que los 21 estudiantes puedan disfrutar de su graduación.

La preocupación de los padres es para que el sacrificio de todo un año de actividades no se pierda y que los niños no tengan que renunciar a la celebración por la que tanto trabajaron.

Por eso, las familias impulsaron la campaña “Un rojo por una noche especial”.

“Muchas personas nos han ayudado nos falta poquito para poder llegar, esperemos lograrlo”, dijo Marín.

Otra causa penal

El otro expediente que enfrenta Agüero se relaciona con denuncias por presuntos abusos sexuales contra personas menores de edad.

La investigación surgió luego de que una madre denunciara que su hijo, de 12 años, habría sido víctima de tocamientos por parte del hombre, quien era guía de un grupo de scouts.

La Fiscalía confirmó anteriormente a La Teja que existían dos causas relacionadas con estos hechos, acumuladas en el expediente 24-000191-1884-PE, tramitado en el Circuito Judicial de Cartago.

El Ministerio Público informó que el hombre fue detenido el 29 de julio del 2024. La Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero el Juzgado Penal de Cartago rechazó esa petición y le impuso medidas cautelares el 30 de julio de ese año.

Una de las causas se tramita en los tribunales de Cartago. Foto Archivo

Entre las medidas figuran la prohibición de acercarse o comunicarse con las personas ofendidas y los testigos, la obligación de firmar una vez al mes y el impedimento de salir del país.

Ahora, esa causa tiene señalado el juicio para abril del 2028. Una fecha que se siente lejana para los familiares de la víctima que aseguran no han podido dar cierre a la situación.

LEA MÁS: El reconocido surfista Kurt Van Dyke confió en su esposa y le contó algo que ayudó al OIJ a entender su asesinato

Mientras tanto, en el caso de los ¢4 millones de la graduación, los padres esperan recuperar el dinero y lograr que los estudiantes puedan celebrar, si usted quiere apoyar a estos niños puede hacerlo al teléfono: 8977-3762 a nombre de Karen Rojas

La Teja intentó conocer la versión de Agüero, pero no respondión a las llamadas a su teléfono celular.