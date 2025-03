Estilista y madre de dos hijos: la víctima del femicidio en Moravia

Hazel González, de 37 años, es la víctima del femicidio ocurrido en Moravia.

Doña Hazel era madre de dos muchachitos de 14 y 17 años, además había dejado su natal Ometepe en Nicaragua desde hace 20 años y se estableció en Costa Rica.

Hazel Gonzalez, fue víctima de femicidio en Moravia (Cortes/Cortesia)

Un allegado de doña Hazel aseguró que ella se ganaba como estilista y que le encantaba dedicarse a eso, además de que tenía muchos años de vivir con el sospechoso.

“Jamás espera uno algo así, estamos en shock, la verdad me tomó por sorpresa la situación, me siento muy dolido”, dijo el amigo, quien prefirió no identificarse.

Doña Hazel era una buena amiga y una persona muy alegre, siempre atenta con sus clientes.

El femicidio consternó a la comunidad. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Su femicidio ocurrió la tarde de este jueves en calle El Moral, La Trinidad de Moravia.

El sospechoso de un femicidio en Moravia confesó a la Policía que había asesinado a su pareja luego de que ellos lo vieron y lo detuvieron.

Según informó el Organismo de Investigación (OIJ), el hombre, un nicaragüense de apellido Rodríguez, fue visto por la Policía en las cercanías de la Dos Pinos en Alajuela en una actitud sospechosa.

LEA MÁS: Asesinato de miembro de conocida banda elevó los homicidios en San José, ¿por qué?

En el momento en que los oficiales conversan con él, el hombre les confiesa que mató a su compañera sentimental y que el cuerpo está en una casa ubicada en Moravia, por lo que lo detuvieron de inmediato.

Doña Hazel tenía heridas de arma blanca y golpes en la cabeza.

Por el momento se desconoce qué provocó la discusión que terminó con la desgracia.