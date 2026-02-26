Esto dijo Michael Soto sobre supuesto plan para atentar contra su vida

El exministro de Seguridad Pública y actual director a.i del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, habló sobre el supuesto plan para atentar contra su vida.

El jerarca judicial habló de la investigación por legitimación de capitales que derivó en tres allanamientos este jueves y aseguró que dentro del expediente se retomó información relacionada con el presunto plan en su contra.

Soto explicó que las amenazas datan del año 2021, cuando fueron reportadas ante el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICO).

Según detalló, en ese momento se mencionaban cinco nombres como parte de una supuesta intención de atentar contra él, entre ellos el del hombre detenido este jueves, de apellido Cambronero, por el llamado caso Herencia.

“En su momento se hizo la investigación correspondiente, pero no se pudo establecer con certeza el tema de la amenaza”, indicó el exjerarca, al tiempo que señaló que no se logró recabar prueba suficiente que confirmara la planificación de un atentado.

No obstante, agregó que los agentes de la sección de legitimación de capitales retomaron esa información y la incorporaron al informe actual como parte del contexto de la investigación que se ha desarrollado con intensidad en los últimos meses.

La banda legitimó, aparentemente, 1000 millones de colones. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Soto también confirmó que, tras conocerse la alerta en 2021, se adoptaron medidas de seguridad y se dio seguimiento al caso para determinar si existía algún nivel de participación de las personas mencionadas, ahora la nueva investigación podría permitir determinar nuevos detalles sobre aquella situación.

Uno de los detenidos hoy figura entre los sospechosos de la amenaza. foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Una investigación que se desarrolló durante varios meses permitió a las autoridades ejecutar tres allanamientos simultáneos en Escazú, Santa Ana y el centro de San José, como parte de un caso por presunta legitimación de capitales que supera los ₡1.000 millones.

Este jueves las autoridades realizaron allanamientos en una vivienda ubicada en Escazú, un local en Santa Ana y otro establecimiento comercial en el centro de la capital.

Según las autoridades, la pesquisa permitió establecer que varias personas habrían legitimado, durante un periodo importante, aproximadamente mil millones de colones.

LEA MÁS: “Caso Herencia”: Revelan presunto plan para atentar contra director del OIJ

Como resultado de las diligencias, fue detenido un hombre de apellido Cambronero, mientras que se mantiene pendiente la captura de su esposa, una mujer de apellido Guevara, que se cree escapó poco antes de los allanamientos.

Durante los allanamientos se logró el decomiso de un vehículo de alta gama, joyas y dinero en efectivo, además de la anotación de seis propiedades situadas en Santa Ana, Escazú, Alajuela y Desamparados, varias de ellas en condominios.