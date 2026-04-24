Esto es lo que iban a hacer padre e hijo y fue aprovechado por sicarios para asesinarlos en Esparza

Un detalle revelado en las primeras investigaciones arroja luz sobre por qué Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás, de 12, estaban juntos tan temprano la mañana de este viernes en que fueron asesinados en Esparza, Puntarenas.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades judiciales, ambos habrían salido con la intención de comprar pan para el desayuno cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos.

Al parecer, el menor mantenía una relación muy cercana con su papá, por lo que era común verlos compartir tiempo juntos.

Incluso, trascendió que ambos solían madrugar y realizar actividades juntos, incluso hasta de ir a dejarlo a la escuela como parte de su rutina diaria.

Fue en medio de esa salida que padre e hijo fueron atacados sin oportunidad de reaccionar.

Ambos recibieron múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza, lo que les causó la muerte en el sitio.

Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás, de 12, iban a comprar pan caundo los sicarios los mataron con una ráfaga de tiros. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Doble crimen en manos de la Fiscalía

La investigación por este doble homicidio está en manos de la Fiscalía de Puntarenas, la cual trabaja intensamente en la escena del crimen.

De acuerdo con las autoridades, se realizan varias diligencias para esclarecer lo sucedido, entre ellas la recolección de indicios, el análisis de la escena y la identificación de posibles sospechosos.

Ambas víctimas presentaban múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza.

Desde la Fiscalía confirmaron que, de momento, no se reportan personas detenidas.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este violento hecho que cobró la vida de padre e hijo.

Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás, de 12 años asesinados en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

La escena espantosa quedó dentro de un carro blanco en el que viajaban padre e hijo, el vehículo quedó llenó de huecos por el impacto de las balas en Esparza.

La agresión ocurrió en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas, a unos 800 metros de la estación del ICE.

La Cruz Roja confirmó que la alerta ingresó a las 5:49 a. m., movilizando unidades al sitio tras el reporte de personas heridas por arma de fuego.

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Un niño y su papá de nombre Roger Rosales Rodríguez, de 41 años fueron asesinados dentro de un carro en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas, el viernes 24 de abril del 2026. Foto: Tomada de Noticias Red CR (Tomada de Noticias Red CR/Tomada de Noticias Red CR)

Al llegar, los socorristas encontraron a dos víctimas.

“Heridos por arma de fuego, en el lugar se atienden dos pacientes, un hombre de 41 años y un niño de 12 años, ambos con impactos de bala en cabeza, se confirman sin signos vitales en el lugar”, indicaron desde la oficina de prensa de la benemérita.

Hallazgo dentro de un carro

Las víctimas se encontraban dentro de un carro.

Fueron vecinos del lugar, quienes alertaron sobre el vehículo sospechoso y, al acercarse, descubrieron a las víctimas sin vida.

El menor viajaba en el asiento del acompañante.

El caso quedó en manos de agentes del OIJ, quienes ahora trabajan en esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este doble homicidio.

Este hecho violento genera consternación, especialmente por la muerte del menor de edad.