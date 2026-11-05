Esto fue lo que hicieron prestamistas gota a gota en Coronado para cobrar una deuda, pero la Policía los descubrió

Dos hombres fueron condenados a 16 años de prisión cada uno por intimidar a dos personas para obligarlas a pagar deudas de préstamos conocidos como “gota a gota”.

La sentencia fue dictada el pasado 31 de octubre por el Tribunal, luego de que la Fiscalía de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José llevara el caso a juicio.

Los condenados son Vargas Sotela, de 26 años, y Martínez Espinoza, de 25.

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 14 de julio del 2026, cuando ambos llegaron a las viviendas de las víctimas, ubicadas en San Isidro de Coronado.

Los sospechosos fueron sorprendidos por la Policía. Foto: Gemini IA para fines ilustrativos (Cortesía/Cortesía)

En esos lugares habrían golpeado y rayado los portones y, además, habrían utilizado pintura en aerosol para dejar mensajes con los que pretendían intimidar a los afectados y presionarlos para que pagaran las deudas de un préstamo que mantenían.

Sin embargo, en la segunda vivienda fueron observados por oficiales de la Fuerza Pública que realizaban labores de vigilancia en la zona.

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Los policías intervinieron y detuvieron a los sospechosos, quienes posteriormente fueron presentados ante el Ministerio Público.

Tras la condena, el Tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía para imponerles seis meses de prisión preventiva a cada uno, hasta que la sentencia quede en firme.