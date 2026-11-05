Fiscalía acusa al presidente municipal de La Unión por delicado delito

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Cartago presentó una acusación contra el regidor y presidente del Concejo Municipal de La Unión, de apellido Calvo, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio.

El caso corresponde al expediente 26-00045-0569-PE y fue comunicado a la Procuraduría General de la República y a la municipalidad, para que ambas instituciones determinen si se constituirán como querellantes y actores civiles.

Según informó el Ministerio Público, Calvo fue electo para ocupar el cargo durante el período 2024–2028. Sin embargo, la investigación señala que habría participado en la discusión, el trámite y la votación de asuntos relacionados con una sociedad para la cual anteriormente había brindado servicios profesionales como abogado.

La Fiscalía acusó al presidente Municipal de La Unión. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Para la Fiscalía, el funcionario tenía el deber legal de abstenerse de intervenir en esos asuntos debido a un aparente conflicto de intereses.

Además, el órgano acusador le atribuye el supuestamente haber participado en el conocimiento y trámite de una denuncia presentada en su contra ante el propio concejo municipal por una supuesta afectación al deber de probidad.

Según la acusación, esa actuación habría provocado que la denuncia permaneciera sin una tramitación efectiva durante aproximadamente 10 meses.

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Una vez que la Procuraduría y el gobierno local definan si participarán en el proceso, la Fiscalía presentará la acusación con solicitud de apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Ahora se espera la audiencia preliminar en la que se determinará si el caso avanza a juicio.