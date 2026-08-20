Esto hacía Ariel Bragalini, el empresario argentino asesinado en una gasolinera de La Uruca

Ariel Bragalini Salord, el argentino asesinado a balazos en La Uruca, San José, llevaba una vida marcada por los viajes y su afición por las motocicletas y las bicicletas.

Bragalini era oriundo de Buenos Aires, Argentina, pero estaba radicado en Costa Rica, donde al parecer se desempeñaba como empresario en el área de la tecnología.

En sus redes sociales dejaba ver su gusto por viajar, las motocicletas y las bicicletas. Esas publicaciones muestran una faceta más personal del hombre cuya muerte ahora es investigada por las autoridades.

LEA MÁS: Él es el argentino que murió tras ser atacado a balazos en una gasolinera de La Uruca

Ariel Bragalini Salord era un argentino que fue asesinado en La Uruca. Foto: Tomada de redes sociales (Foto: Perfil de Facebook de Ariel Bragalini/Foto: Perfil de Facebook de Ariel Bragalini)

El crimen ocurrió la tarde del martes 18 de agosto en el parqueo de una gasolinera en La Uruca.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, varios sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra Bragalini.

Según la información conocida hasta ahora, el argentino se encontraba acompañado por otro hombre, quien resultó herido durante el ataque. Ambos habrían llegado en un vehículo cuando fueron interceptados por los sujetos que viajaban en motocicleta.

Bragalini intentó correr para ponerse a salvo, pero los disparos lo alcanzaron y murió en el lugar.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del homicidio. Las autoridades aún no han detallado cuál sería el móvil de este violento hecho.