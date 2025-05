Esto respondió el director del OIJ por veto presidencial sobre jubilación del OIJ

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga, aseguró que no le sorprendió el veto presidencial sobre el proyecto de ley que permite la jubilación del personal de OIJ a los 55 años.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, espera que los diputados los sigan apoyando. (Archivo LN/Archivo LN)

“Es una situación que ya se veía que iba a suceder, ya el presidente lo había dicho. Para poder generar y gestionar este proyecto de ley se requirieron al menos 38 votos, ya que la misma Corte establecía de que si afectaba la estructura y administración de justicia como tal, se obtuvieron 40 votos en la segunda votación y era esperable que esta situación sucediera”, indicó el jefe policial.

Don Randall asegura que ahora para ellos queda esperar que los diputados los sigan apoyando y por medio del resello puedan tener una esperanza.

Resellar es la potestad que tiene la Asamblea Legislativa de rechazar un veto presidencial y votar de nuevo un proyecto para convertirlo en ley, enviándolo a publicar en el diario oficial.

“En el último estudio actuarial que se tiene de las finanzas del fondo de pensiones del Poder Judicial se determina que el fondo del Poder Judicial tiene una solvencia del 97% esto es muy superior al momento cuando votaron la ley como tal, hace unos dos meses más aproximadamente y que tenía una solvencia de un 84% que proviene de un estudio del 2022″, dijo Zúñiga.

Esa solvencia, según el jerarca, no va a generar tanto impacto en el fondo que era la supuesta preocupación del Ejecutivo.

“Otro tema es la igualdad y aquí yo quisiera aclarar que no puede haber igualdad donde no existe igualdad. En este caso particular OIJ, pues, tiene un régimen de pensión totalmente diferenciado a otros cuerpos policiales. OIJ trabaja más horas ordinarias que cualquier otro cuerpo policial tomando en cuenta que se trabajan hasta 3.000 horas al año mientras que otros cuerpos policiales, pues, evidentemente bajo el rol que tengan, pues, van a trabajar 2.000, 2.244 horas como máximo”, dijo la Policía.

Añadió: “También no puede existir igualdad cuando en el caso del OIJ, los compañeros, pues tienen que hacer una cotización de hasta tres veces más de lo que cotiza cualquier otro empleado público, no solamente eso, cualquier empleado público que se jubila en este momento deja de cotizar al régimen de invalidez, vejez y muerte y ya, pues no disfruta de su pensión, en el caso de los funcionarios judiciales, los del OIJ una vez que se jubilan siguen pagando ese 13 por ciento que se está pagando en la actualidad como contribución al fondo de pensiones”.

Zúñiga asegura que los judiciales trabajan 12 horas diarias mientras que los empleados públicos normalmente tienen jornadas de 8 horas.