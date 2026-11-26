Diez menores de edad fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosos de integrar un grupo que presuntamente se dedicaba a extorsionar y agredir a otros estudiantes dentro de un colegio técnico de Orotina.

El OIJ detuvo a los estudiantes. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los detenidos tienen entre 13 y 17 años. Se trata de ocho hombres y dos mujeres, quienes figuran en nueve causas judiciales que se investigaron a partir de denuncias recibidas entre mayo y noviembre de este año.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que las diligencias permitieron establecer la presunta participación de los menores en estos hechos, que ocurrían en un centro educativo público de Orotina, cuyo personal colaboró con la investigación.

También intervino el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Muñoz explicó que este tipo de situaciones no son exclusivas de Orotina, pues las autoridades han detectado fenómenos similares en otros lugares, como San José y Puriscal, donde pequeños grupos de jóvenes se involucran en actividades delictivas dentro de centros educativos para obtener dinero.

Según detalló, estos grupos recurren a la extorsión, introducen drogas a los colegios y agreden a los estudiantes que se niegan a entregarles dinero. Estas agresiones pueden provocar lesiones físicas y afectar también a las familias de las víctimas.

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El subdirector del OIJ hizo un llamado a los padres de familia y a las personas que conozcan situaciones similares para que denuncien y no permitan que estos hechos continúen ocurriendo dentro de los centros educativos.

Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial y gratuita a la línea 800-8000-645.

Muñoz recordó que, aunque se trate de menores de edad, pueden enfrentar procesos penales a partir de los 12 años, bajo las condiciones y disposiciones establecidas en la legislación penal juvenil.

Los 10 menores detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Las autoridades investigan a estos menores por su presunta participación en diferentes hechos relacionados con extorsión, amenazas, agresión, ingreso de drogas a centros educativos y portación ilegal de armas.