Dos jóvenes, de 18 y 20 años, fueron detenidos la mañana de este jueves 26 de noviembre durante dos allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas en Esparza.

Los sospechosos, de apellidos Barrantes, de 18 años, y Vindas, de 20, figuran como sospechosos del delito de tentativa de homicidio.

Sospechosos de tentativa de homicidio en Puntarenas (Cortesía/Cortesía)

Según la información judicial, ambos estarían relacionados con un ataque ocurrido el pasado 17 de noviembre en Esparzol, cuando, al parecer, llegaron caminando hasta una vivienda y, por razones que se investigan, realizaron varios disparos contra la casa.

Después de las detonaciones, los sospechosos huyeron del sitio. Afortunadamente, en ese momento no se reportaron personas heridas.

A partir de ese hecho, los investigadores iniciaron las diligencias que permitieron identificar a los dos presuntos involucrados y coordinar los allanamientos con el Ministerio Público.

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Los operativos comenzaron a las 5 a. m. de este jueves y se realizaron en dos puntos de Esparza.

Además de las detenciones, los agentes decomisaron un arma de fuego, una presunta droga y varios dispositivos electrónicos que podrían aportar información importante para la investigación.

Ambos jóvenes serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.